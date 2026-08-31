ヨングPSVとヨング・アヤックスのミニ上位対決は引き分け決着に。ヨングAZはヨングFCユトレヒトを下した

ヨングPSVは月曜夜、ヨング・アヤックスとのエールステ・ディヴィジの試合に勝つことができなかった。アイントホーフェンで行われた一戦は1-1の引き分け。同時に、ヨングAZはヨングFCユトレヒトに2-1で競り勝った。

ヨングPSV 1-1 ヨング・アヤックス

土曜日には両クラブのトップチームがアムステルダムで対戦するが、月曜夜はアイントホーフェンでヨングPSVとヨング・アヤックスの番だった。15分後、ヨング・アヤックスが先制。レヴィ・アヘアンポングの低いクロスを、エムレ・ユニュヴァルが押し込んだ。

その後、両チームともこの試合の2点目を決めるチャンスを迎えた。最終的にそのゴールを決めたのはヨングPSVだった。アミル・ブアムディがペナルティーエリア内でレロイ・フランケルに倒され、与えられたPKをオースティン・ジョーンズが成功。1-1となった。これがそのまま試合終了のスコアとなった。

ヨングAZ 2-1 ヨングFCユトレヒト

ヨングFCユトレヒトは夢のような立ち上がりを見せ、開始1分以内に0-1とした。エマニュエル・チゴジー・オーウェンが抜け出し、キヤニ・ゼッヘンの意表を突いた。この場面ではゼッヘンにも完全に責任がないわけではなかった。

この早い失点でヨングAZにとって良かったのは、まだ試合をひっくり返す時間が十分に残されていたことだ。そして、それは実現した。裏へ抜け出したアユブ・ウフキルがファーサイドへ1-1を流し込み、後半開始直後にはタイホ・デ・ウィットが2-1を押し込んだ。その後はゴールは生まれなかった。