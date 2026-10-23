ヨング・アヤックスのヨーリ・ヘールケンス、1カ月の不在を経て復帰早々にまたも痛恨のミス

ヨング・アヤックスのGKヨエリ・ヘールケンスが金曜夜、またしても大きなミスを犯した。まず味方選手の顔を殴打して倒してしまい、次のクロスでもボールを完全に捕り損ねた。

ヘールケンスが最後にヨング・アヤックスのゴールを守ったのは9月14日。この日は2度のミスを犯したうえ、ヨングFCユトレヒトに6-1で敗れた試合の終盤にレッドカードを受けた。

その退場処分で3試合の出場停止を科され、その間はチャーリー・セットフォードがヨング・アヤックスのゴールを守る機会を2度得た。

金曜夜、ヘールケンスはヨング・アヤックスの試合メンバーに復帰。すぐに先発GKに起用されたが、再び大きなミスを犯した。

最初のクロスでは、味方の左サイドバック、ジャイエンドロー・アムールの顔を殴打。アムールはピッチに倒れ込み、起き上がれなかった。続くクロスでもヘールケンスはボールを捕り損ね、途中出場のアンディ・フィッセルにゴールを決められた。

アヤックスは2025年、テクニカルディレクターのアレックス・クルースの下、スパルタ・プラハからヘールケンスを移籍金200万ユーロで獲得した。ヨハン・クライフ・アレナでの契約は2030年半ばまでとなっている。