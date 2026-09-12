マルク・フェルカイルは金曜日、恋人エリサの死後初めてESPNのカメラの前に姿を見せた。ヨング・アヤックスの選手は、RKCワールワイク戦後、極めて厳しい自身の状況について率直に語った。

「正直、あまり良くないです」と20歳のMFは切り出した。「また人生を前に進めることにすごく苦労しています。進まなければいけない。でも本当は前に進みたくないんです。エリサが残念ながら亡くなってしまったので」

エリサは2025年12月18日、ランニング中に車にはねられた。フェーネンダール出身の21歳の女性はドクターヘリで病院へ搬送されたが、そこで負傷がもとで亡くなった。

「エリサは、僕にとってただの誰かではありませんでした」とフェルカイルは続けた。「彼女は本当に僕のすべてでしたし、ここ（デ・トゥーコムスト、編集部注）にもいつも来ていました。いつも一緒にアヤックスへ向かっていました。彼女もこの近くの学校に通っていたので」

「彼女は人生の恋人でした。その彼女が突然亡くなってしまうのは、これ以上ないほどつらいことです。サッカーの外では、あまり良くありませんし、まだとても苦しんでいます」

「でも幸い、僕にはサッカーがあります。そこで何も考えず、全力で練習できます。だから少し気を紛らわせることができるんです」 悲劇的な出来事から4日後、ヨング・アヤックス対RKCの試合では、エリサに向けた印象的な追悼が行われた。

金曜日、ヨング・アヤックスは再びRKCと対戦した。よりによってこの相手との試合でプレーするのは、どれほど難しかったのか。「本当に正直に言えば、あまり考えないようにしていました。やっぱり難しい試合です。試合に集中して、起きたことは考えないようにしていました」とフェルカイルは締めくくった。



