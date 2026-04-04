ヨレル・ハトがFAカップ準々決勝でチェルシーの圧勝の口火を切る

チェルシーは圧倒的な強さでFAカップの準決勝進出を決めた。ホームのスタンフォード・ブリッジで、リーグ・ワン所属のポート・ヴェイルに7-0という大差で勝利した。

圧倒的な優勝候補としての立場にもかかわらず、チェルシーは運に任せることなく、開始早々から攻勢に出た。開始2分、コーナーキックから早くも先制点を奪った。ポート・ヴェイルがボールをうまく処理できず、その隙をジョレル・ハトが鋭いシュートで確実に決め、1-0とした。

前半半ば、ペドロ・ネトのパスを受けたジョアン・ペドロが追加点を決めた。そして前半終了前には、不運なポート・ヴェイルのディフェンダー、ジョーダン・ローレンス＝ガブリエルのオウンゴールにより、スコアは3-0となった。

開始から1時間ほど経ったところで、トシン・アダラビオヨが4-0のゴールを決めた。攻撃に加わったこのディフェンダーは、マロ・グストの正確なクロスに頭で合わせ、見事なゴールを決めた。

試合終了20分前、エステヴァンがコーナーキックをファーサイドへ蹴り込むと、そこに飛び込んだアンドレイ・サントスが力強いヘディングで6-0とスコアを広げた。

エステヴァンはアシストに続き、自らも得点を挙げた。ディフェンスの裏へ絶妙なタイミングで抜け出し、冷静に決めたのだ。アレハンドロ・ガルナチョがPKで7-0と試合を締めくくった。







