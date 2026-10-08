CIES（国際スポーツ研究センター）が、欧州5大リーグ以外でプレーする20歳未満の最も市場価値が高い選手トップ100を発表した。そのトップ100のトップ10には、アヤックスの選手2人が入っている。スイスの研究・教育機関がまとめたこのリストには、PSV、フェイエノールト、FCトゥウェンテ、スパルタ・ロッテルダムの選手も名を連ねている。

CIESは、ジョルティ・モキオをプレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンを除いた世界の20歳未満選手の中で2番目に市場価値が高い選手と見積もっている。アヤックスのMFには5290万ユーロの価値が付けられた。

1位はFCポルトのオスカル・ピエトゥシェフスキで、5630万ユーロ。トップ5はそのほか、マテウス・マネー（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、4610万）、ジョアン・シモンイス（スポルティングCP、4320万）、アルバロ・モントーロ（ボタフォゴ、3930万）で構成されている。

8位にはアーロン・バウマンが入った。アヤックスのセンターバックには3040万ユーロの価値が付けられている。次に来るエールディビジ所属選手は、17位のPSVのノア・フェルナンデスで2100万ユーロ。FCトゥウェンテのルート・ナイスタットは39位で1390万ユーロとなっている。

タイス・クライエフェルトは、リストに入った唯一のフェイエノールト所属選手だ。84位（800万ユーロ）につけている。アブデラ・ウアザン（アヤックス）の市場価値は750万ユーロで95位。96位はスパルタンのルシェンドリー・マルテス（740万ユーロ）で、PSVのミケル・ブロ・ハンセン（740万ユーロ）も98位でトップ100入りしている。

「CIESフットボール・オブザーバトリーの完全に統計に基づくアプローチによって、現時点での選手評価が可能になるだけでなく、将来的に起こり得る展開を見積もるためのシナリオを作成することもできます」と、CIESはこの数字について説明している。

「我々のアプローチは、サッカー界の利害関係者に対し、移籍交渉、契約延長、ローン、契約解除条項、紛争、クラブ売却、買収、財務報告、融資、保険など、幅広い用途で支援を提供します」

トップ100の完全版はこちらで確認できる。