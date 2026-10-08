CIES（国際スポーツ研究センター）が、欧州5大リーグ以外でプレーする20歳以下の選手における市場価値トップ100を発表した。そのトップ100のトップ10には、アヤックスの選手2人が入っている。スイスの研究・教育機関が発表したこのリストには、PSV、フェイエノールト、FCトゥウェンテ、スパルタ・ロッテルダムの選手も名を連ねている。

ヨルティ・モキオはCIESの評価で、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンを除く世界の20歳以下選手の中で2番目に市場価値が高い選手と見なされている。アヤックスのMFには5290万ユーロの価値が付けられた。

1位はFCポルトのオスカル・ピエトゥシェフスキで、5630万ユーロ。トップ5はこのほか、マテウス・マネー（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、4610万）、ジョアン・シモンイス（スポルティングCP、4320万）、アルバロ・モントーロ（ボタフォゴ、3930万）で構成されている。

8位にはアーロン・ボウマンが入った。アヤックスのセンターバックには3040万ユーロの価値が付けられている。次に来るエールディビジの選手はPSVのノア・フェルナンデスで、2100万ユーロで17位。FCトゥウェンテのルート・ナイスタットは1390万ユーロで39位となっている。

タイス・クラアイェフェルトは、リストに入った唯一のフェイエノールト所属選手だ。800万ユーロで84位。アブデラ・ウアザネ（アヤックス）は750万ユーロで95位につけている。96位はスパルタンのルシェンドリー・マルテス（740万ユーロ）で、PSVのミケル・ブロ・ハンセン（740万ユーロ）も98位でトップ100入りしている。

「CIESフットボール・オブザーバトリーの完全に統計的なアプローチにより、現時点での選手評価が可能になるだけでなく、将来的に起こり得る展開を見積もるためのシナリオを作成することもできます」と、CIESはこの数値について説明している。

「私たちのアプローチは、移籍交渉、契約延長、ローン、契約解除条項、紛争、クラブ売却、買収、財務報告、融資、保険など、サッカー界の関係者による幅広い用途を支援します」

トップ100の完全版はこちらで確認できる。