ヨルディ・クライフ、確実視されたアヤックス移籍が頓挫

現時点でダニ・セバロスがアヤックスに移籍する可能性は高くない。レアル・マドリードに詳しい『ディアリオ・AS』によると、彼は古巣レアル・ベティスへの復帰に全力を注いでいる。

古巣復帰は彼の希望でもあり、ユース時代を過ごしプロとして頭角を現したこのクラブは今も特別だ。だが、最大の障害はベティスの財政難だ。

『AS』紙は「セバロス獲得計画は停滞している」と伝える。それでもベティスは焦らず、このMFの獲得を重要視している。一方、レアル・マドリードはできるだけ早くセバロスとの契約を解消したい考えだ。

スペイン代表として13試合に出場した同選手は、まだ最終決断を下していないが、ベティス移籍を強く希望。このため、アヤックスは当面待機だ。

今月はじめ、アヤックス移籍はほぼ決定的とされていた。スペインの移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏は交渉が「順調」で、アヤックスが約600万ユーロを支払う用意があると伝えていた。

移籍金は問題ではなかったが、年俸は難航。セバロスは大幅減俸を受け入れる必要があった。

ベティスでも減給は避けられないが、慣れ親しんだ環境でプレーできる点が魅力だ。現時点ではその点がアヤックスの関心より重要視されている。中盤の補強としてセバロスを期待していたヨルディ・クライフにとっては大きな失望となった。