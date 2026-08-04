ヨルディ・クライフは、アヤックスのこの6選手をできるだけ早く売却したい。

ヨルディ・クライフは、少なくともあと6選手とアヤックスに別れを告げられることを願っている。『Voetbal International』は、アムステルダムのクラブでまだ退団が認められている選手が誰なのかを正確に把握している。

クライフはこの夏、移籍市場で非常に活発に動いている。テクニカルディレクターの手によって、カイオ・エンヒキ、デイリー・ブリント、マルコス・レオナルド、ユリアン・ブラントらがヨハン・クライフ・アレナに加わった。

しかし、売却ははるかにうまくいっていない。これまでのところ、売却されたのはショーン・ステウルとキアン・フィッツ＝ヒムだけだ。彼らはそれぞれ2700万ユーロと300万ユーロをもたらした。チュバ・アクポムとシーベルト・マンスベルクについては買い取りオプションが行使され、アヤックスはさらに1100万ユーロを手にした。

ただし、クライフはさらに多くの売却を望んでいる。アイントラハト・フランクフルトがアントン・ガーイについて本腰を入れなかったにもかかわらず、アヤックスは彼を好条件の金額で売却できると見込んでいる。

また、カスパー・ドルベリ、オーウェン・ワインダル、オリヴィエ・エドヴァルドセン、ヨシプ・シュタロ、板倉滉もこの夏にアムステルダムを離れる可能性がある。最初に挙げたドルベリには、ドイツとデンマークから関心が寄せられている。

ポルトガルの情報筋によれば、シュタロにはベンフィカが関心を示しており、板倉はボルシアMG復帰と関連づけられている。



