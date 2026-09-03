ヨルディ・クライフがAjax TVのインタビューで、この移籍期間を振り返った。アムステルダム勢のテクニカルディレクターは、マルコス・レオナルドとトル・アロコダレの2人のストライカーをアムステルダムに迎えたが、そのうちレオナルドはまだ印象を残せていない。それでもクライフは、まったく心配していない。

25歳のトルはウルヴァーハンプトン・ワンダラーズから買い取りオプション付きのレンタルで加入した一方、アヤックスは23歳のレオナルド獲得のためにアル・ヒラルへ2000万ユーロ弱を支払った。後者はここまで2得点を挙げているが、とりわけ目立っているのは、むしろ決め切れなかった多くのチャンスだ。トルは4ゴール2アシストを記録しており、しかもレオナルドより優先されて先発したのはまだ2試合にすぎない。

「TDの仕事は、監督があらゆる試合であらゆる武器を使えるようなスカッドを作ろうとすることだ。なぜなら、どの試合も a different battle だからだ」と、クライフはトルとレオナルドを選んだ理由を問われて答えた。「だから実際のところ、あらゆるタイプの選手が必要になる。ストライカーに関しても同じで、空中戦に強い選手が1人必要だし、10メートル走ってフリーになって素早くシュートを打てる別の選手も必要だ」

「ストライカーについて私がとても重要だと思うのは、常に正しい位置にいることだ。なぜなら、そうしている方が得点する可能性が高くなるからね。みんな少しは文句を言える。『そうだ、あいつは多くのチャンスを外している！』とね」とクライフはレオナルドを念頭に語り、「でも、彼はいつも正しい位置にいる。そうでなければ、チャンスを外すことすらできないからだ」

「誰かが一度もチャンスを外さないなら、それは正しい位置にいないということだ。だから私は、選手たちがいつも正しい位置にいる方を好む。今は入らなくても、近いうちに入るようになる。私にとって、この2人はこのリーグである程度の得点保証をもたらす選手だ。そう感じるんだ」

「ときには選手に時間を与えなければならない。特に若い選手ならなおさらだ。でも2人を見れば、キャリアの中でしっかりした数字を残してきている」とクライフは語る。土曜夜に行われる王者PSVとの頂上決戦でも、ミチェル・サンチェス監督が再びトルを選ぶ可能性は高い。

ドン＝アンジェロ・コナドゥは見通しのなさから、買い取りオプション付きのレンタルでロンメルSKへ移籍した。カスパー・ドルベアは移籍市場最終日にFCミッティランへ移籍する可能性があった。同クラブはトラブゾンスポルに売却したフランクリーノ・ジュの後釜を探していたためだ。しかし合意には至らず、デンマーク人FWはストライカーのポジションを争わなければならないことになった。