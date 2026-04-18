クラブウォッチャーのヨハン・イナンによると、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフはアヤックス新監督にスペイン人を選任する方向で強く傾いている。すでに候補を絞っており、複数のスペイン人監督がリストアップされているという。

リストはすでに完成しており、大半がスペイン人だとされるが、具体的な名は不明だ。 ただし、候補者が満たすべき条件は明らかになっている。

同紙によると、クライフは即座にタイトル争いに加われ、攻撃的でエンターテイメント性のあるサッカーを志向し、選手価値を高めることができる監督を求めている。

土曜の紙面には複数候補の写真が掲載され、イナンはシャビ（現職なし）、イニゴ・ペレス（ラージョ）、ミチェル（ジローナ）を「実現性」「戦術」「価値創出」の観点で比較している。

無所属のシャビは、バルセロナ時代に年俸約800万ユーロを稼いでおり、アヤックスには高すぎる。

ペレスの給与はそれよりずっと低いとみられる。さらに、彼の戦術もクライフの求めるものに合致する。「ペレスは4-2-3-1をベースに、高い位置でプレスをかけ、ボールホルダーにポジションチェンジを求め、前線へ速いパスを供給させる。このスタイルはクライフの心を掴むだろう」とイナンは結んでいる。

ミチェルの年俸要求は、シャビとペレスの中間程度とみられる。ジローナでの活躍で多くのクラブが関心を示しており、交渉ではミチェルが有利だ。来季チャンピオンズリーグに出場するビジャレアルも注目している。 クルイフはミチェルをアヤックスに引き抜くため、非常に説得力のある提案を用意する必要がある」