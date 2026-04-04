ヨルディ・クライフが介入：アヤックスではこの3人が容赦なく退団へと追い込まれる

ヨルディ・クライフは、できるだけ早くアヤックスを不振から脱却させなければならない。新テクニカルディレクターは、すでに来シーズンの選手編成に向けて精力的に取り組んでいる。チームに質的な強化をもたらすだけでなく、一部の選手を放出する必要もある。

アムステルダムの新聞『ヘット・パロール』によると、そのリストのトップには3人の名前が挙がっている。オーウェン・ワインダル、チュバ・アクポム、アントン・ガエイだ。「彼らはアヤックスが目指すレベルには達していないが、高額な契約を結んでいる」と同紙は報じている。

ウィナルは2027年半ばまでの契約を結んでおり、高額な契約を考慮して、そう簡単にアヤックスを去るつもりはないと以前明言している。ガエイはさらに1年長く契約が残っている。アクポムも同様だが、イプスウィッチ・タウンには、今シーズンのレンタル期間が終了する時点で買い取りオプションが設定されている。

いずれにせよ、クライフは一掃を行わなければならない。「アムステルダムでは、抜本的な戦力強化の前提として、組織の刷新が必要と見られている」と『ヘット・パロール』紙は報じている。「クライフが数人の前任者たちと一線を画しているのは、アヤックスの誰の意見も全く意に介さない点だ。彼は完全に独自の路線を突き進み、自身のネットワークのみに頼っている。」

クルイフが常に自身のネットワークを活用していることは、アヤックスでの最初の数ヶ月ですでに明らかになっている。例えば、彼はオスカル・ガルシアを「ヨング・アヤックス」の監督に任命し、後に彼をトップチームへと昇格させた。また、才能あるセルヒオ・アリバスに全力を注いでおり、『デ・テレグラフ』紙によれば、ペップ・グアルディオラにも接触を図ろうとしているという。

『ハ・パロール』紙はさらに、ミチェルとシャビの両名も、来シーズンにアヤックス1部を率いる有力候補であると付け加えている。「いずれにせよ、新監督はクライフから多大な支援を受けることになるだろう」と記事には記されている。