ヨルディ・クライフがアヤックスに巨額投資、ディース・ヤンセの移籍金は市場価格を下回る。

ベルギーメディアは、ディース・ヤンセのクラブ・ブルージュ移籍を確実視している。ただ、FCフローニンゲンにレンタル中のアヤックスDFは容易に獲得できない。

契約が2029年半ばまで残る20歳のDFに対し、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは巨額の移籍金を要求。ベルギー紙『ヘット・ラステ・ニウス』によると、移籍金は800万ユーロに達する見込みだ。

これはTransfermarktの推定移籍金450万ユーロのほぼ2倍に当たる。クラブ・ブルージュが800万ユーロを支払うかはまだ不明だ。

同紙は、クラブ・ブルージュがヤンセを説得する「有力な材料」を持つと伝える。本人も海外挑戦に前向きだ。19度リーグ制した名門は、早期獲得を狙う。

移籍専門ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏によると、現時点でアヤックスは交渉に関与していない。クラブ・ブルージュはヤンセンとの交渉がかなり進んでいるものの、アヤックスへの正式オファーはまだ提出されていない。

なお、Janse 本人は先週 ESPN に対し、アヤックス復帰への自信を表明。「スタメンの座を勝ち取る準備はできているか？ もちろん。戻って競争に挑むだけ。フローニンゲンでの経験が大きな自信になっている」と語っている。