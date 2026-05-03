ヨルディ・クライフがアヤックスに厳しい条件を提示：「達成できなければ、私の失敗だ」

アヤックス対PSV（2-2）の試合後、ハンス・クラアイ・ジュニアはアムステルダムのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフと会話した。クラアイ・ジュニアは『Goedemorgen Eredivisie』で、クライフがそこで野心的な発言をしたと明かした。

ヨハン・クライフ・アレナの通路で試合直後、ESPNレポーターはクライフと対面。クラーイ・ジュニアは、ヨハンが息子に与えた教育を称えた。

66歳のクラアイは「フェイエノールトもシーズン当初は優勝を目指すと言っていた。NACやヘーレンフェーン、ヘラクレスも同様だった」と冗談を飛ばした。 その後、クラアイはクルイフとの会話を紹介した。

クラアイは「クルイフは昨日、こう語った。『アヤックスに“過渡期”はない。上位争いをするだけでは足りない。来季は優勝する』と」と明かした。

テクニカルディレクターは、2～3年後ではなく来季の優勝が必須だと主張。「来季優勝できなければ私の失敗だ」と断言した。

クラーイが資金難を指摘すると、クライフは「工夫が必要だ。高値で買った選手も安く放出するだろう。レンタルも活用するが、それでも優勝する」と語った。

クラアイ氏によると、52歳の指導者はただ一つの目的のためにここにいる。「友達を作るために来たのではない。決断を下すために来たのだ」