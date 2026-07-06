ヨルダン戦の前に彼らはそれをやった…エジプト戦を控えたメッシとチームメイトたちの衝撃的な行動

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、土曜のマイアミでの休養日に家族と再会し、ワールドカップ準々決勝のエジプト戦のためアトランタへ移動した。

妻アントニエラ・ロコッソは、マイアミでの家族イベントでメッシと3人の息子たち（ティアゴ、マテオ、セロ）と写った写真を投稿し、すぐに数百万件の反響を集めた。

この投稿は、ノックアウトステージ再開を前に限られた休息を得た選手たちが、試合再開前に家族と数時間を過ごしたひとときを捉えたものだった。

リサンドロ・マルティネスはパートナーのムリエル・ロペスと娘のオーロラ、アレクシス・マカリストは父カルロスら家族、ニコラス・タグリアヴィコも愛する人と時間を過ごした。

選手たちが家族と過ごす時間は、レオネル・スカローニ監督体制下で確固たる伝統となっている。コーチングスタッフはこの慣習を長く維持し、選手たちが試合のプレッシャーから解放され、重要な試合にリフレッシュして臨めるようにしている。

グループリーグのヨルダン戦後にも同じ休養日が設けられ、技術と精神のバランスを重視するスカローニ監督の哲学が表れている。

ファミリーデー終了後、チームは日曜午後に非公開練習を行い、アトランタへ移動。エジプト戦への準備を進めた。