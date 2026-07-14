ヨルダン戦で実現…アルゼンチン戦術に英メディアが猛批判「迷信だ！」

アルゼンチンサッカー協会は、2026年W杯準決勝のイングランド戦で紺色の控えユニフォームを着用すると発表した。この決定に英メディアは反発し、「スリー・ライオンズ」への心理戦だと批判している。

前回王者のアルゼンチンは、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでイングランド戦に臨む。この試合でアルゼンチンはダークブルーの予備ユニフォーム、イングランドは伝統の白ユニフォームを着用する。

過去の痛ましい記憶を呼び起こす

この青のユニフォームを着たのは今大会ではグループリーグのヨルダン戦のみで、その試合は3－1でアルゼンチンが圧勝した。

この色選択は偶然ではなく、歴史的・象徴的な意味を持つ。アルゼンチンでは、青ユニフォームはイングランド戦での2つの歴史的勝利と結びついている。

1986年メキシコ大会準々決勝では故ディエゴ・マラドーナがイングランド相手に2得点を記録。1点は「神の手ゴール」、もう1点は「5人抜きドリブルシュート」として語り継がれる。

2度目は1998年フランス大会の16強で、延長含め引き分けの末、PK戦を制した。いずれも青ユニフォームが輝いた。

根拠のない迷信だ。

一方、英BBCは「根拠のない迷信だ」と批判。スカローニ監督やコーチ陣が歴史的象徴を過信していると指摘した。

同局は、代表陣営が「紺色のユニフォーム＝イングランド戦大勝」という因果関係を強く信じる姿勢を「迷信的な思考」と指摘した。

しかしBBCは、2002年日韓大会の直近対戦では両チームとも異なるユニフォームだったと指摘し、この説を即座に否定した。 イングランドは赤いユニフォームで出場し1－0で勝利したが、アルゼンチンは白と水色のホームユニフォームを着用していた。

心理的優位を得ようとする試みだとしている。

英紙『メトロ』は、これを試合前に心理的優位を得るための意図的な戦略だと指摘した。

同紙は、アルゼンチンが時間を遡り、過去の栄光を呼び起こそうとしていると分析する。 伝説のディエゴ・マラドーナがイングランドを翻弄し、歴史的なゴールを決めた際に着たユニフォームと同じものを選び、心理的な重圧を与えようとしているという。

さらに同紙は、このユニフォーム着用はレオネル・スカローニ監督らコーチングスタッフからの明確な要請に基づくものだと伝えた。 同監督は、歴史的な象徴や過去の勝利を想起させることで、2026年W杯決勝進出を左右するこの大一番で選手たちにさらなる士気と心理的な後押しを与えられると強く信じている。

議論が加熱する背景には、両国がサッカー史上で最もエキサイティングかつデリケートな一戦に臨む時期と重なることがある。スポーツだけでなく政治面でも過去の対立が両国民の記憶に色濃く残っているからだ。