ヨルダン戦でメッシの代役が判明

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年W杯グループステージ最終戦となるヨルダン戦（グリニッジ標準時で明日日曜午前開催予定）で、リオネル・メッシをベンチスタートさせることを決定した。

アルゼンチンはグループ10を首位で突破し、ベスト32進出と次戦の相手（グループ8・2位のカーボベルデ）も確定したため、スカローニ監督はメッシに休養を与える方針だ。

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代わりにアトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスが初先発する見込みで、アルゼンチン著名ジャーナリストのガストン・エドゥル氏によると、彼はラウタロ・マルティネスと2トップを組む。

アルバレスはアルジェリア戦（3-0）とオーストリア戦（2-0）でそれぞれ55分と64分からマルティネスの代役として途中出場している。

スカローニ監督はヨルダン戦の事前会見で「レオはベンチスタート。スタメンは決まっているがここでは明かせない」と語った。

メッシを休ませるのは、予選突破が決まった後の体力管理が目的で、この試合は新戦力や控え選手を試す場になると説明した。



