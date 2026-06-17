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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ヨルダンとイラク、ワールドカップで再び無得点に終わる

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イラク 対 ノルウェー
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オーストリア
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両代表チームは、ノルウェーとオーストリアに敗れ、国際大会の幕を開けた

2026年ワールドカップで、2018年大会以来初めて同じ日に2つのオウンゴールが記録された。

イラクのアイマン・フセインはノルウェー戦（1-4敗退）で、ヨルダンのイザン・アル＝アラブはオーストリア戦（1-3敗退）でそれぞれオウンゴールを記録した。

フランス「stats foot」によると、1日に2つのオウンゴールが生まれたのは2018年6月27日のメキシコ・アルバレスとスイス・ゾマー以来初めて。


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この試合ではヨルダン代表「アル・ナシャミ」にとって、もう一つの不名誉な歴史が生まれた。 また、ヨルダン代表は2014年6月15日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でシヤド・コラシナックがオウンゴールを記録して以来、ワールドカップ初戦で自選手によるオウンゴールを許した最初のチームとなった。



ヨルダンはグループ10でアルジェリア、アルゼンチン、オーストリアと同居。イラクはグループ9でノルウェー、セネガル、フランスと対戦する。

第2節ではヨルダンがアルジェリア、イラクがフランスと対戦する。



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