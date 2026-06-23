火曜未明、ヨルダン・アンマンのハシミヤ広場で観衆が押し合い、1人が死亡、8人が負傷した。2026年ワールドカップのアルジェリア戦を大型スクリーンで観戦するため、数千人が集まっていた。

内務省広報官アミール・アル・サルタウィ氏は「緊急対応チームが9人を病院へ搬送。1人が死亡、8人は安定している」と発表。遺体は死因解明のため法医学部門へ移送された。

警察は事故原因を解明するため緊急調査を開始した。

関係当局は原因を調べる緊急調査を開始した。ローマ円形劇場前のハシミヤ広場には月曜の夜から大勢の観客が詰めかけ、ワールドカップのヨルダン代表第2戦の中継を観戦していた。

これらのイベントは、アル・ナシャミのワールドカップ本大会出場に伴う熱狂を受け、祝祭ムードを高め、地元経済を活性化させることを目的として、公共の場や観光地で代表チームの試合を放映する国家的な取り組みの一環である。

同様のイベントは他地域では事故なく実施された。

同じ時間帯にジェルシュ、ペトラ、アカバでも同様のイベントが開催されたが、事故はなかった。このため、ハシミヤ広場の警備や運営に疑問の声が上がっている。

なお、この試合では「アル・ナシャミ」が1－2で敗れ、グループリーグ最終戦のアルゼンチン戦を前にワールドカップからの敗退が決まった。