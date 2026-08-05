ヨルダンから恐喝疑惑！ ジャンニ・インファンティーノ会長がFIFA緊急会議を招集へ

ジャンニ・インファンティーノは、現在の窮状を協議する場として、よりによって次の華々しい戴冠式が行われる予定の地を選んだ。大きく揺らぐ独裁者は水曜日、最重要の側近たちを危機会議のためラバトに招集した。ここでは2027年3月18日に次回の世界統括団体の総会が予定されており、それは同時にFIFA会長としての最後の再選の場でもある。もっとも、そこまで本当にたどり着けるのかは、現時点ではかつてないほど不透明だ。失敗に終わった投資家取引を受け、インファンティーノを締め付ける輪はさらに狭まっている。

近しい側近たちは距離を置き始め、ヨルダンからは恐喝に等しいとの आरोपが出ており、ワールドカップ開催都市も非難を突きつけている。さらに、他の加盟協会も公式に支持を撤回しつつある。FIFA会長の問題は、ほぼ時間単位で深刻さを増している。インファンティーノがモロッコの首都での危機協議で具体的に何を話し合うつもりなのかについては、『タイムズ』と『スカイUK』の報道でも明らかになっていない。確かなのは、このスイス人が組織内部でも信頼を取り戻さなければならないということだ。

「個人、不安定な局面、不運な出来事は現れては去っていく」。複数メディアが引用した世界統括団体職員向けメールの中で、FIFA事務総長マティアス・グラフストロームはそう記した。「だが、この組織、その使命、そして世界のサッカーに対する責任は続いていく。だからこそ、私たちは常にプロフェッショナリズム、正しい視点を持つ感覚、そして冷静さを保つべきだ」

FIFAディレクターのアーセン・ヴェンゲル氏、インファンティーノと距離

このスウェーデン人はこれまでインファンティーノの側近とみられていたが、会長による投資家取引については知らされていなかったという。FIFAディレクターのアーセン・ヴェンゲル氏も公に距離を取った。「私はこの計画に関与しておらず、この構想については報道で初めて知った」と同氏は声明で述べた。「このプロジェクトを撤回する決定は、絶対に必要であり、異論のないものだった」

全体として、ますます多くの火種が別の戦線でも広がっている。ヨルダンサッカー協会会長のアリ・ビン・アル・フセイン王子は、来年の再選でインファンティーノを支持するよう加盟協会に圧力がかけられていることについて、「恐喝に等しい」と主張した。同王子はXで、2016年のFIFA会長選でインファンティーノの対立候補だった自身と同協会について、「以前も彼を支持しなかったし、今後も断じてそうすることはない」と書いた。おそらくそのためだろうと同王子は推測しているが、FIFAが主催したアラブカップでチームが決勝進出を果たした際のボーナスはいまだ支払われていないという。

米W杯開催都市、約束された数百万ドルを待つ状況か

資金不足を訴えているのは、ワールドカップの複数の開催都市も同様だ。ポータルサイト『ジ・アスレティック』によると、W杯開催都市の代表4人が匿名で同メディアに対し、FIFA首脳陣のスタッフから、いわゆる「レガシー」資金としてそれぞれ100万ドルを口頭で約束されたと明かした。しかし、当該の米国開催都市は今もなお、その支払いをむなしく待っているようだ。

こうした非難とは別に、サッカーW杯やその他のFIFA大会の持ち分を投資家に売却することが想定されていた、裏部屋での取引が頓挫した件を受け、さらに多くの国々が対応に乗り出している。ギリシャも今や正式にインファンティーノへの支持を撤回しており、『ガーディアン』によれば、北中米やカリブ海の複数の国々も具体的に同じ考えを持っているという。

ただ、水曜午前の時点でも、世界統括団体のトップに辞任の兆候はなお見られなかった。インスタグラムのストーリーには、直近のワールドカップを振り返る写真を高い頻度で投稿し、個別の協会からの支持書簡も発信していた。