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Sam Vreeswijk

翻訳者：

ヨリス・ファン・オーヴェレームが、scヘーレンフェーンに1年在籍した後、別のエールディヴィジのクラブへ移籍した。

移籍情報
ヨリス・ファン・オヴェリーム
ヘーレンフェーン
ユトレヒト

ヨリス・ファン・オーヴェレームが4年ぶりにFCユトレヒトに復帰する。『デ・テレグラーフ』紙によると、移籍金は70万ユーロで、本人は2028年半ばまで契約を結ぶ。

ESPNは5月、ユトレヒトがファン・オヴェレームの復帰を検討していると報じていたが、交渉は難航していた。

交渉がようやく進展し、移籍が間もなく実現する。これによりユトレヒトはチームにさらなる経験値を加える。

アンソニー・コレイア監督も最近、その加入を期待していると語っていた。ユトレヒトは今夏、マイク・ファン・デル・ホーンやニック・フィエルゲヴェールといったベテランを相次いで放出していたためだ。

アムステルダム在住のファン・オーレームは、自宅に近い場所でプレーしたいと考えており、クラブはその意向を把握して交渉を急いだ。

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彼は2018～2022年にユトレヒトでプレーし、エールディヴィジ98試合に出場して5ゴール4アシストを記録した。

ユトレヒト退団後はイスラエルで3シーズンプレーし、昨年夏にヘーレンフェーンへフリー移籍で帰国した。

ヘーレンフェーンではすぐに主力となり、昨季エールディヴィジで10アシスト2得点を記録。リーグ屈指の生産性を誇った。

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