ヨヘム・リトメーステル・ファン・デ・カンプがエールディヴィジ復帰へ

『Voetbal International』が日曜午後に報じたところによると、ゴー・アヘッド・イーグルスはヨヘム・リトメーステル・ファン・デ・カンプの獲得に本腰を入れている。VIによれば、移籍は早期にまとまる可能性がある。

リトメーステル・ファン・デ・カンプは現在アルメレ・シティと契約を結んでおり、同クラブは昨季、同選手をテルスターへレンタル移籍させていた。このMFはVriendenLoterijエールディビジへの復帰を望んでおり、夏前にはサッカーポッドキャスト『VERSUZ』でその意向を語っていた。

アルメレとの契約は2027年半ばまで残っているこのMFについて、『Transfermarkt』では現在の市場価値を150万ユーロとしている。

デーフェンテルのクラブがリトメーステル・ファン・デ・カンプに対していくらを提示するのかは、まだ明らかになっていない。一方でVIは、スパルタも状況を注視していると伝えている。

リトメーステル・ファン・デ・カンプは、デ・アデラールスホルストのリストの最上位にいる。ヨセフ・オースティングは、昨季テルスターでエールディビジ7得点を記録したこの選手を非常に高く評価している。

ゴー・アヘッド・イーグルスは、ウィレムIIへの移籍が迫っているカルフィン・トワイトの理想的な後釜として、リトメーステル・ファン・デ・カンプを見ている。