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ヨハン・デルクセンがRTL Boulevardの取材に応じ、Vandaag Insideでの今後について説明した。書籍『Gül & Derksen』の一節をめぐり、誤解が生じていたためだ。

同書には、デルクセンが著者のラレ・ギュルに対し、番組の男性陣はすでに今後の見通しが立っていると話した旨が記されているという。しかし、実際はそうではない。

「誤解です」とギュルは切り出した。「私はそう理解していました。どうやら話し合いはしたようですが、まだ契約書にはサインしていません。それはこれからです」

デルクセンもすぐにギュルの説明を認めた。「そうではありません。本の誤りです」。では、本人はテレビでの今後について何を把握しているのか。

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「私はジョン・デ・モルに義理を感じています。ほかの放送局へ行くことは決してありません。彼があのひどいサッカーのトーク番組（『Voetbal International』、編集部注）から私を解放してくれたからです」と続けた。

「それは本当にうれしかった。だから今、より高い給料を求めて競合局へ移るつもりはありません。キャリアの最後の数年はTalpaに残ります。そうでなければ、キャリアに終止符を打ちます」と締めくくった。

Vandaag Insideの3人は、今後についてすでにデ・モルと話し合っているという。「ですが、契約書にはまだサインしていません。いつ決まるのかは分かりません」とデルクセンは語った。

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Vandaag InsideはSBS 6で毎日21時35分から放送されている。司会はウィルフレッド・ジェネーが務め、レネ・ファン・デル・ハイプとデルクセンがレギュラーの出演者となっている。