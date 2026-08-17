ヨハン・デルクセンは、ジョーイ・フェールマンのボルシア・ドルトムント移籍が間近に迫っていることについて、PSVは喜んでいると考えている。そう月曜日のポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で語った。

フェールマンの現在のPSVとの契約には、約2200万ユーロの売却条項が盛り込まれている。日曜日には『Eindhovens Dagblad』が、ドルトムントがそのオプションを行使する見込みだと報じていた。

月曜日にはメディカルチェックが行われる。それを通過すれば、ドイツで2031年半ばまでの契約にサインすることになる。

「ジョーイ・フェールマンがいい選手ではないとは言えない」と、デルクセンは月曜日に語った。「ただ、ペーター・ボスとPSVは、彼にとても大きな金額がついたこと、そしてあの愚痴っぽい男から解放されることを喜んでいると思う」

「というのも、彼は交代させられると、いつも顔に出す。まるで甚大な不当な扱いを受けた被害者のようなフォレンダム人になるんだ。でも、ジョーイ・フェールマンは自分が理想的なプロではないことを自覚しなければならない」

「ボールを持てばものすごくうまくプレーできるが、ボールを失った時はチームが常に10人で戦うことになる。現代サッカーではそんなことは許されない。そうなれば徹底的にやられてしまうからだ。彼は上品な役割を望んでいるが、あのボルシア・ドルトムントでは、ブンデスリーガのテンポと規律にきっと驚くことになると思う」

「彼はそこで大きな問題に直面し、また頻繁に交代させられると思う。そうなれば、失望し、怒るジョーイ・フェールマンと再び向き合うことになるだろう」と、『De Snor』は締めくくった。