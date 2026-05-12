ヨハン・デルクセン：「痛ましい……彼はエールディヴィジで150得点を挙げたが、永遠にこう記憶されるだろう……」

ヨハン・デルクセンは37歳のFWミヒール・クラマーのキャリアを称賛した。先週末の現役最終戦後、クラマーは感極まった。

土曜の夜、RKCは昇格を逃し、2試合を通じてウィレムIIにわずかに及ばなかった。

試合後、彼は「感情に押しつぶされそうになった。でも泣いたことを恥じていない。これは僕の誇りだから」と語った。

「素晴らしいキャリアだった。あと2週間続けたかったが、誇りに思うしかない。両親や姉、子どもたち、そして最初から支えてくれたすべての人に感謝している」と声を詰まらせた。

火曜日の『ヴァンダグ・インサイド』で、デルクセンはクラマーのキャリアを振り返った。「大選手ではなかったが、面白い人物だ」と『デ・スノール』は語り、「彼は何も隠さなかった」。

「途中出場したとき、無理やり押し込むような長所があった。エールディヴィジで150（87、編注）得点を挙げながら、クロケットサンドを食べた男としてしか記憶されていない。それもまた痛ましい」とフェイエノールト時代の出来事を引き合いに出した。

レネ・ファン・デル・ハイプは、クラマーを「ウォウト・ヴェグホルストの劣ったバージョン」と評した。さらに「我々がヴェグホルストをさらに劣化させている可能性もある。エリック・テン・ハグがいなければマンチェスター・ユナイテッドでプレーできなかったのは確かだが、それでも彼はそこでプレーした」と語った。