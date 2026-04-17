ヨハン・デルクセン：「彼はアヤックスには向いていない」

ヨハン・デルクセンは、昨年10月までインドネシア代表のアシスタントコーチだったアレックス・パストールを高く評価していない。番組『Vandaag Inside』のコメンテーターであるデルクセンは、北ホラント州出身のパストールがトップクラブ向きではないと考えている。

「本人は自分がアヤックスの候補だと信じているだろう。あいつは自分を過大評価するタイプだ」と語った。

「それなら君は幸せな人間だ。だって、僕だってそうだもの」とデルクセンは冗談めかして続けた。そしてすぐにこう付け加えた。「僕は、彼がアヤックスに適任だとは全く思わない。」

同席したニコ・ダイクスホーンはパストールを個人的に知っており、「彼は友人だ。仕事ではそうかもしれないが、私生活では非常に謙虚だ」と反論した。

デルクセンは「彼は謙虚すぎる。バーに座っていても何も話さず、最悪のゲストだった」と続けた。

「彼は自分がずっと話していなかったことに驚いていた。私たちはバーの席とテーブルの席を切り替えているだけだ」と司会のウィルフレッド・ヘネーが説明した。

「ときどき彼とビールを飲むが、とても面白い。夜通しサッカーの話をするわけでもなく、ユーモアのセンスもある」と締めくくった。