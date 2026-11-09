ヨハン・デルクセン「彼はますますおかしくなっている」

ヨハン・デルクセンがポッドキャスト『グロローからの挨拶』で、ワウト・ウェグホルストについて明確な見解を示した。ウェグホルストは日曜日のアヤックス戦でFCトゥウェンテに勝ち点1をもたらし（2-2）、試合後にはピッチ上で、アウェーチームのFWトル・アロコダレとともに祈りを捧げた。

「彼はますますおかしくなっている」。デルクセンは月曜日、エンスヘーデでの大一番が終わった後に祈り、多くの注目を集めたウェグホルストについて、そう語り始めた。「日曜日に起きたことは、宗教的狂信と言ってもいいほどだ」

「マットの上でひざまずくのはイスラム教徒だけだ。そして、偉大な指導者と話をする。だが、オランダ人サッカー選手が試合後にアヤックスの選手と一緒に祈るのは普通ではない。しかも、彼は意図的にカメラの前でそうした」。グロロー出身の評論家は驚きを交えて続けた。「そうすれば、あらゆるメディアに取り上げられると分かっているからだ」

デルクセンはさらに持論を展開した。「ウェグホルストは自分の信仰をひけらかしすぎている。それは信仰を少し利用しているように思う。何を信じるかは彼の自由だ」

司会のロムケ・ホーフストラは、オランダ代表の選手にも祈る者がいると指摘した。ただし、それはカメラの見えないところで行われているという。「だが、彼らはセンターマークで祈ったりはしない。ましてや対戦相手と一緒になど」とデルクセンは反論した。

「事前に考えられたパフォーマンスだと思う。あのような宣伝に信仰を使うべきではない」。デルクセンはそう述べ、FCトゥウェンテ対アヤックスの試合後にウェグホルストが見せた異例の行動についての振り返りを締めくくった。

アヤックスはフロールシュ・フェステを1-2の勝利とともに後にするかに見えた。しかし、後半アディショナルタイムの終盤にルーカス・ローザがラミズ・ゼルーキのユニフォームを引っ張り、ウェグホルストがその後のPKを決めたことで、勝利を逃した。