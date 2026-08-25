ヨハン・デルクセンが『Vandaag Inside』で、オランダ代表の新監督としてシャビが就任した発表を受け、ナイジェル・デ・ヨングとクラレンス・セードルフを痛烈に批判した。この解説者はスペイン人指揮官のサッカー面での経歴には信頼を寄せる一方で、KNVBの技術方針に関わる人々には大きな懸念を示している。

「私はシャビを感じのいい人物だと思うし、疑ってかからずに見るべきだ。なぜなら、彼はとてつもなく立派な経歴を持っているからだ」とデルクセンは切り出した。「選手としての彼に、サッカーについて教えることなど何もない。そこは好ましいと思う。ただ、その周囲を漂っているあの2人の役員は極めて危険だと思う。1人は人格的な存在感がまったく欠けている。ナイジェル・デ・ヨングだ」

デ・ヨングは発表の場でまずKNVBの人選の過程について詳しく話したが、その様子は目に見えて緊張していた。 「あの青年は緊張でいっぱいだ」とデルクセンは述べ、続けてセードルフにも矛先を向けた。「それに、もう1人の知ったかぶり屋、セードルフは、本当は自分がディレクターであるべきだったと思っている。もちろん、2番手でいることをよしとは思っていない」

続いてレネ・ファン・デル・ハイプも口を挟み、発表の席にいた面々の経験不足を指摘した。「ヨハン、あそこにはルーキーが2人いたよね？」と、デ・ヨングとシャビについて語ると、デルクセンも同意した。「ああ、ルーキーが2人だ」

その後、デルクセンはデ・ヨングとセードルフが現在の役職にどうやって就いたのかにも疑問を呈した。 「いったい何を根拠に、彼らはこの仕事に就いたんだ？」とデルクセンは疑問を投げかけた。「デ・ヨングはクラブを率いたことが一度もない。なのに、なぜ優れたテクニカルディレクターなんだ？ もう1人はクラブを率いたことはあるが、どこでも失敗している。そして、そんな彼らが今、新しい代表監督を誰にするかを決めようとしている」 さらに後になってセードルフについてこう付け加えた。「彼が多くのタイトルを勝ち取ってきたのは、認めるよ。でも指導者としては、どこでも失敗している」

また、デ・ヨングが記者会見で見せた話し方にも、デルクセンはほとんど評価を与えなかった。トップフットボール担当ディレクターは、KNVBがワールドカップの総括後に4人の候補者に絞り込み、その後ペップ・グアルディオラとアルネ・スロットが外れ、最終的にシャビを選び、ミヒャエル・ライツィヘルが内部候補だったと説明した。 「おそらく人前で話す講座でも受けたんだろう」とデルクセンは皮肉った。「彼は政治的に非常に正しく、言葉遣いにも気を使っている。そうするのがあの役職にふさわしいと思っているからだ。でも、それでは個性ある人物にはなれない。彼は自分に合っていない役を演じている」

ファン・デル・ハイプは、とりわけ複数の候補者をたどった経緯を奇妙だと感じていた。 「最初はグアルディオラから始まって、その次にスロットに行き、そこからライツィヘルに行く。おかしいだろ？」と元選手は語った。デルクセンは、ライツィヘルを代表監督にするという考えを「ばかげている」とまで呼んだ。 「彼はこれまでどこでも責任を負ったことがない。この気の毒な青年は、今やオランダ中から非難を浴びることになる。それを引き起こしたのは彼ら（デ・ヨングとセードルフ、編集部注）だ」

さらにデルクセンによれば、KNVBはピーター・ボスにももっと強く目を向けるべきだったという。 「はっきりしていた。彼らはピーター・ボスを望んでいなかった」と語り、その判断の責任をデ・ヨングとセードルフに負わせた。 「ピーター・ボスはいわばサッカー教授のような存在で、それが彼らには気に入らなかったのだろう。でも、彼はこの役職に極めて適していたし、年齢も経験も備えていた。はっきりしている。彼らはただ彼を無視したんだ」