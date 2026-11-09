ヨハン・デルクセンは、ポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』でボウト・ベグホルストについて明確な見解を示した。このFWは日曜日、アヤックス戦でFCトゥウェンテに勝ち点1をもたらした（2-2）。試合後にはピッチ上で、アウェーチームのFWトル・アロコダレとともに祈りを捧げた。

「彼はますますおかしくなっている」。デルクセンは月曜日、祈りを捧げたベグホルストについての分析をそう切り出した。エンスヘデで行われた注目の一戦の後、その行動は大きな関心を集めた。「日曜日に起きたことは、宗教的狂信の域に達している」

「マットの上でひざまずくのはイスラム教徒だけだ。そして偉大な指導者と話をする。だが、オランダ人のサッカー選手が試合後にアヤックスの選手とともに祈りを捧げるのは異例だ。しかも彼は、意図的にカメラの前でそうしている」。グロロー出身のアナリストは驚きを隠さず、こう付け加えた。「そうすれば、あらゆるメディアに取り上げられると分かっているからだ」

デルクセンはさらに続けた。「ベグホルストは自分の信仰をかなりひけらかしている。それは信仰を少し悪用しているように思う。彼が何を信じようと自由だ」

司会のロムケ・ホーフストラは、オランダ代表の選手にも祈る者はいると指摘した。ただし、それはカメラに映らないところでのことだ。「だが、彼らはセンターサークルの中央で祈ったりしない。それも相手選手と一緒になんて」とデルクセンは反論した。

「事前に考えていたパフォーマンスだと思う。ああいう宣伝のために信仰を利用すべきではない」。デルクセンは、FCトゥウェンテ対アヤックスの試合後にベグホルストが見せた異例の行動について、そう振り返った。

アヤックスはデ・フロルシュ・フェステを1-2の勝利とともに後にするかに見えた。しかし、後半アディショナルタイムの終盤、ルーカス・ローザがラミズ・ゼルーキのユニフォームを引っ張り、ベグホルストがその後のPKを決めたことで、勝利を逃した。