ヨハン・デルクセン：「信じられない！彼らはユースサッカーを台無しにしている！」

先週末、エールデのVVアクティフとサッペメールのHSCのユース試合が混乱に陥った。審判が試合を中止すると、乱闘が発生した。ヨハン・デルクセンはポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』でこれを厳しく批判した。

VVアクティフの試合事務局長ベルト・ボウセマ氏は「深く恥じ入っている」と述べ、事実関係の調査を約束した。匿名を希望する観客によると、審判の判定を巡って両監督が口論になり、試合は開始20分で中止となった。

「子供たちより、周囲の親やユースコーチの方が異常だ。君たちは11歳や12歳の子供を指導しているんだぞ」と毎週月曜配信のポッドキャストで語った。

「アクティブは小さなクラブだが、HSCはしっかりしたクラブだ」とデルクセン。HSC会長が元FCフローニンゲン理事ハンス・ナイランドだと知ると、彼は「ウィールト・ドゥクはかつての右サイドバックだ」と続けた。

「いいクラブですよ」とデルクセン。「でも、両方のユースコーチが殴り合いの喧嘩をしたせいで試合が中止になるなんて、信じられない。警察が呼ばれるほど収拾がつかなくなった」。

「教育的な役割を担うユースコーチが、あのような振る舞いをするなら、今後一生、ユースコーチをやるべきではない。まったくもって信じがたい話だ。親や役員たちが、ユースサッカーを完全に台無しにしている。だって、子供たちはただ楽しくサッカーをしたいだけなんだから」と、グロロー出身のアナリストは語った。