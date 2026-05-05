ヨハン・デルクセン、テレビ界の同僚に激怒：「偽善的な大物」

ヨハン・デルクセンは番組『Vandaag Inside』で、ショールト・モッソウを厳しく批判した。これは、コメディアンでサッカー愛好家のピーター・パンネコークが『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで大手紙を皮肉ったことを受け、デルクセンが放った発言だ。

「もし私が今アヤックスのトップなら、とてもシンプルにする。つまり、『デ・テレグラフ』が書くことの正反対をするんだ。いつも大笑いしてしまうよ。あの新聞が熱狂的にある監督を称賛するたびに、もう十分分かっている。あれは完全に失敗に終わるってね」とパネコークは先週末、モッソウに語った。

逆にファリオリ、ボス、テン・ハグは嫌われていた。賢すぎて自立しすぎているからだ。 だからこそ、彼らが今またジョルディ・クライフに対してこれほど熱狂しているのを見ると、私は不安でならない。彼は本当にいい奴だよ。でも、『デ・テレグラーフ』が君をこれほど歓迎しているなら、それは非常に悪い兆候だと思う」と、アムステルダム出身のコメディアンは語った。

「何に腹が立ったか分かるか？ショールト・モッソウだ」とデルクセンは切り出した。「彼はピーター・パンネコークと大々的なインタビューを行い、明らかにパンネコークのファンだ。そこでパンネコークが『デ・テレグラフ』をこき下ろし始めた」

モッソウは「これでポイント稼げる」と考え、それを記事にした。 だって『アルゲメン・ダグブラッド』の連中はそういうのが好きだからな。で、彼はそれを記事に書き留める。そうなると、お前は本当にみすぼらしくて、ひどいジャーナリストだ」と、グロロー出身のこの評論家は遠慮なく切り込む。「それに、そこの編集長もダメだ。だって、こう言うべきだったんだ。『そんな戯言は削除しろ』って。だって、パネコークへのインタビューを使って『デ・テレグラフ』を叩くなんて、ありえないだろ」

司会のウィルフレッド・ヘネーが皮肉を込めて「同僚については『ひたすら肯定的であるべき』だ」と振ると、デルクセンは即座に「とんでもない」と反論する。「もしモッソウが『デ・テレグラフ』をクソ紙だと思っているなら、そう書けばいい。だが、ピーター・パンネコークの『デ・テレグラフ』に関する発言を悪用するな。」

「ライバル社に迷惑がかかっても、大らかに受け止めるべきだ。ピーター・パンネコークのインタビューで『デ・テレグラーフ』の話題が出ても、すぐ記事にするのは偽善。裏から攻撃することになる」とデルクセンは語った。

「私もそんなことはしない。品格を落とすだけだ」と『デ・テレグラフ』サッカー担当編集長ヴァレンティン・ドリーセンは語った。「彼らはいつも私たちを話題にするが、私たちは他人を話題にしない。他のメディアについて話すなんて興味がない。読者が『ADや『デ・フォルクスクラント』について言及しているなんて面白いな』と思うか？」

「モッソウは自分が権威だと思っている。だが、彼ほどひどいテレビパーソナリティはいない。彼はいつもジャーナリズム界のプリマドンナのように振る舞う。働き者だが、私の下で働いていたこともある。だが、働きすぎると――私は身をもって経験したが――質が落ちるものだ」とデルクセンは続けた。