ヨハン・デルクセンは、アヤックスがショーン・ステールをニューカッスル・ユナイテッドに売却したことに納得していない。移籍金はボーナス含め最大2700万ユーロで、ステールにはプレミアリーグで5年契約が用意されている。

デルクセンは火曜日の番組『Vandaag Inside』で「アヤックスがステールを放出したのは愚かだ。2800万ユーロで。5年契約を続けていれば、その2倍以上を得られたはずだ」と語った。

「彼は世界クラスの選手で、新アヤックスに栄光を取り戻すために今こそ必要だった」と語り、この若きMFがすでにアムステルダムを去ったことを「とんでもない過ち」と指摘した。

ステールは2028年半ばまで契約があったが、延長を望まなかった。デ・スノールは「エージェントが契約満了での自由移籍を勧めるのは当然だ」と説明する。

「それなら破格の年俸を提示すべきだった。彼はアヤックス最大の才能だからだ。デイリー・ブラインドでは穴を埋められない。彼はスペイン語を話すからな」と、デルクセンはスペイン出身の新監督ミチェルにも言及した。

デルクセンは続ける。「真のアヤックスらしい選手を軸にチームを築くこともできた。それなのに目先の金に走った。彼の価値はこれからさらに高まるのに」

レネ・ファン・デル・ハイプも「オランダ代表としてアーセナルやニューカッスルへ行く方がずっと良い」と数百万ユーロの移籍に疑問を呈した。「彼は何者かとして受け入れられる。選手たちは『W杯に出たか？』『いや』『なら大した選手じゃない』と言うだろう。残念だ」。