ヨハン・デルクセン：「アヤックスはどうやって彼を獲得できたんだ？彼は役立たずで、欠陥だらけだ！」

ヨハン・デルクセンは、アヤックスが昨冬にマーテン・パエスを獲得したことに全く納得がいかないようだ。彼は『Vandaag Inside』でそう語っている。

同番組の中で、レネ・ファン・デル・ハイプはアヤックスのゴールキーパーについて言及した。「マーテン・パエス。ああ、君よ…」と彼は切り出した。「また彼のプレーを見て、こう思ったよ。『だから手袋をはめているんだな』と」

続いて、アヤックス対FCトゥエンテ（1-2）の86分間の映像が流された。パエスはゴールライン上でボールをクリアしようとしたが、まず支持足でボールに触れてしまい、失敗に終わった。

「彼が手袋をはめているのには理由があるんだよ、ウィルフレッド」と、ヴァン・デル・ハイプは笑いながら続けた。「本当だよ。」

デルクセンもアヤックスのゴールキーパーには感心していない。「彼は欠陥のあるキーパーだ。一体どうして彼を買ったんだ、レネ？」

「アヤックスでゴールキーパーが必要なら、他のクラブでベンチを温めているベテランのキーパーを獲得するものだ。こいつはユトレヒトでは役立たずだった。それで彼らは彼を放出したんだ」とデルクセンは締めくくった。

アヤックスは、レムコ・パスフェールがヘラクレス・アルメロへ移籍した後、2月初旬にFCダラスからパエスを獲得した。現在、このインドネシア代表GKはアヤックスで6試合に出場している。そのうち2試合で無失点を記録した。