タニャ・ディクがヘット・パロールのロングインタビューで、マルク・オーフェルマルスから自身に卑猥な写真、いわゆる「ディックピック」が送られてきたといううわさを一蹴した。ヨハン・クライフ・アレナのCEOは、自分が元アヤックスのフットボール部門ディレクターの被害者の一人だったことを強く否定し、2023年12月にVandaag Insideでその話を公にしたヨハン・デルクセンを厳しく批判している。

デルクセンは当時、ディクがオーフェルマルスから不適切な写真を送られた最初の女性だったと主張していた。「昨日、マルク・オーフェルマルスが最初に送った小さなディックピックが、ディレクターであるディクさんのもとに届いたと聞いた」と、この評論家は2023年12月22日に語った。さらに彼女の姓についてもこう付け加えた。「あれはディクの娘だろ、PTTの人じゃなかったか？」

それから2年以上がたち、ディクはその主張をきっぱり否定した。「いいえ、もちろん違います」。自分がオーフェルマルスからディックピックを受け取った最初の女性だったのかと問われると、彼女はそう言い切った。「マルク・オーフェルマルスがやったことは、本当に常軌を逸しています。しばらく私の話を聞いてきたあなたなら、私がどうしたと思いますか？ 彼はこっぴどくやられていたでしょう。」

ディクは、そのような行為を決して見過ごしにはしなかったと強調する。「その場合、私は彼に電話してこう言っていたはずです。『おいおい、ハリー、それはまずいでしょう』と。でも問題は何が言われたかではなく、それを話として作り上げたのが誰かということです。つまり、VI、ヨハン・デルクセンです」と、ヨハン・クライフ・アレナのCEOは語った。

注目すべきことに、ディクは当時デルクセンの発言に公の場で反応しないことを選んだが、そのことを今ではかなり後悔している。「そうしないほうがいいと助言されて、私はそれを今でも後悔しています。反応しないなんて、私らしくまったくありません。みんなは『反応すると余計に悪くなるだけだ』と言いました。でも、私はこう思うんです。これ以上何が悪くなるの？と」と、彼女は率直に語った。

ディクによれば、身近な人たちは彼女が本当にオーフェルマルスからディックピックを受け取ったとは一度も信じていなかったという。「私を知っている人たちは、こんなことが起きたなんて一秒たりとも思いませんでした。もちろん、マルク・オーフェルマルスがアレナのCEOであるタニャを選ぶわけがありません。あれは冗談でした」と彼女は述べた。それでもディクは、アレナの女性職員を全員集め、メールでもその話が事実ではないことを明確に伝えなければならないと感じていた。

とりわけ彼女が引っかかっていたのは、自分がオーフェルマルスの一線を越えた行為を受け入れ、何も介入しなかったかのように示唆されたことだった。「私はこう言いました。いちばんひどいのは、ここに女性のCEOがいて、あなたたちの安全のためにも声を上げるべき立場にあるその人が、これを受け取っておきながら何もしなかった、と皆さんが考えることです。つまり、彼の好き勝手にさせていたということです。 Over my dead body」とディクは語った。

仮にディクが再び同じような状況に置かれたとしても、本人いわく今度は真っ向から対峙するという。「ええ、私は今ならあの番組に出ます。私は闘う人間です。そして世界は女性にとってますます悪くなっているのです」と彼女は述べた。