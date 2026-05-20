2026年W杯を控えるオランダ代表への信頼は極めて低い。水曜日の『Vandaag Inside』で再び指摘された。懸念はコンディションが万全でない選手が多いことだ。

火曜にはジャスティン・クライファートが1月以来初めてボーンマスで出場したが、メンフィス・デパイとユリアン・ティンバーは依然として万全ではない。ロナルド・クーマン監督がW杯最終メンバーを発表するまであと1週間となり、時間がない。

さらに、所属クラブで不調の選手が多いのも不安だ。レネ・ファン・デル・ハイプは「通常ならレインダースは試合の4分の3に出場している。だが全員が万全なら、彼は簡単にメンバーから外れるだろう。マンチェスター・シティでプレーしていても同じことだ」と語った。

ヴァレンティン・ドリーセンも「2回戦突破できれば上出来だ。全体を見れば嘆くしかない。彼らはクラブでも結果を出せていない」と語った。

デルクセンも同意見で「リヴァプールのディフェンダー（ファン・ダイク）もミスを連発している。年齢の影響だ」と指摘した。

ファン・デル・ハイプは「分からない」と反論し、「彼らは若くない。キャリックやシアラー、ジェラードを思い出してほしい。ファン・ダイクは歴代屈指のセンターバックだ」と前向きな見解を示した。

5月27日、クーマン監督が26人の代表メンバーを発表。6月3日にはデ・クープでアルジェリアと送別試合を行う。その後、米国でウズベキスタンと親善試合1試合を行い、6月14日（日）に日本との試合でワールドカップが開幕する。