ヨハン・デルクセンは本当に呆れている。「一体、どのクラブが彼を獲得するつもりなのか？」

ヨハン・デルクセンは、MVVマーストリヒトの次期監督に就任する見込みのアンドリース・ヨンカーについて「南リムブルフで成功する経歴の持ち主だ」と断言した。

火曜の番組『Vandaag Inside』で彼は「そうすればMVVは1年以内に欧州カップ戦に出場できるだろう」と皮肉った。さらに「彼はどこへ行っても失敗してきたケビン・ホフランドを連れてくる」と続けた。この言葉に、レネ・ファン・デル・ハイプは爆笑した。

「ヨンカーがどこかで成功した記憶はない。何がMVVを彼に白羽の矢を立てさせたんだ？」と続けた。ファン・デル・ハイプは「あいつらは会議で酔っ払いのようだった」と皮肉った。

デルクセンは「女子代表の選手に聞けば実態が分かる」と続けた。昨年夏の欧州選手権後、複数選手がヨンカーとの不仲が噂され、本人も大会前に退任通告を受けていた。

月曜日にジャーナリストのムニール・ブアリン氏が報じたところによると、ヨンカーとリンブルフのクラブとの交渉は最終段階にある。彼はルイ・ファン・ハール元監督の元アシスタントで、ピーター・ファン・デン・ベルグの後任となる。

今月、MVVはファン・デン・ベルフとの契約更新を見送った。