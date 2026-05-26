ヨハン・デルクセンは映像を見て、アリエン・ロッベンの常習的な不品行に嫌悪感を抱いている

月曜日の『Vandaag Inside』で、元オランダ代表アルジェン・ロッベンが話題に。FCフローニンゲンU-14のコーチとしてベンチで熱くなった彼について、ヨハン・デルクセンとウィルフレッド・ヘネがコメントした。

4月には、ヘネーが司会を務める番組『Vandaag Inside』の息子率いるチームと対戦し、ロッベンとヘネーは対立した。

試合は首位のヴィクトリアが1-0で勝利し、FCフローニンゲンは2位だった。試合後、ロッベンが審判と議論しているとヘネが近づいた。

ロッベンはジェニーを押しのけ「口出しするな」と怒鳴った。ジェニーはフェンスをつかんで動かなかった。

今回、ロベンが試合中に審判へ激しく抗議する動画が再浮上。スタジオでは映像を検証した。

デルクセンは「彼には構造的な問題がある。観客がいないのに審判に怒鳴り散らしていた。この姿を示しておきながら、若者に審判への暴言を禁じることはできない」と指摘した。

「ヒゲ」の愛称で知られるデルクセンは、FCフローニンゲンが介入しロッベン解任すべきだと主張。「彼は子供たちとの接し方を理解していない。クラブはそろそろ行動すべきだ」と結論づけた。

3月にロッベンと小競り合いになった司会者ジェネーも「1ヶ月前と同じだ。彼がピッチに飛び込み、騒ぎ続ける。何なんだ？」と語った。







