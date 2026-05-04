ヨハン・デルクセンは嫌悪感を露わにした。「なんて気味の悪い男なんだ！」

フォルトゥナ・シッタルト対フェイエノールト戦（1-2）で、ポール・グラドンがティモン・ヴェレンロイターに犯したファウルで退場した場面が話題だ。番組『Vandaag Inside』でも取り上げられ、特にフェイエノールトGKへの批判が強まった。

77分、グラドンはヴェレンロイターへの危険なプレーで即座に退場。1-0でリードされていたフェイエノールトは焦りが顕著だった。トレーナーのファン・デル・フックがピッチに入ろうとすると、ジェレマイア・セント・ジュストは時間を稼ぐため、力ずくで止めようとした。

レネ・ファン・デル・ハイプは「GKは大きな事件のように倒れたが、大したことなかった。医師が治療しようとしたのに止められた。なぜだ？」と語った。

『デ・テレグラーフ』紙のジャーナリスト、ヴァレンティン・ドリーセンは「彼はオランダで最も卑劣な選手だ」と断じた。

ヨハン・デルクセンも「これは不正行為で、審判はイエローカードを出すべきだ。サッカーの信用を損なっている」と批判した。

ファン・デル・ハイプはグラドンのファウルがレッドカードに値するとは考えていなかった。「審判も、それがフォルトゥナ・シッタールのセカンドストライカーによるものだということは考慮していない。少し荒っぽいプレーではあったが、レッドカードだと思ったか？ いや、単に不運で荒っぽいプレーだっただけだ。」

判定を下したバス・ナイハウス主審は「ルール上、レッドカードの可能性はある。相手は突破しており、そこに正面から飛び込んだ。そういう場合はレッドカードを出してもよい」と説明した。

デルクセンは再びヴェレンロイターに言及。「そうだね。でも、あのGKはあんな大げさな演技をしたから、本来ならイエローカードだ。なんて気味の悪い男なんだ！ あれはドイツ人か？」

ナイハウス：「将来的にイエローカードを出す可能性はあるが、現時点ではルール上認められていない」