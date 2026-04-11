ヨハン・デルクセンはフェイエノールトの痛ましい決断を見て、「これ以上の失態はない」と語った。

ヨハン・デルクセン氏は、番組『Vandaag Inside』で、カスパー・ファン・エイク氏がアドバイザーとして復帰したのは、フェイエノールト医療スタッフにとって「これ以上ない失態」だと語った。

1908.nlは今週、69歳のファン・エイクが医療スタッフを支援するため復帰したと報じた。相次ぐ負傷者流出に歯止めをかけることが期待されている。

フェイエノールトは今シーズン、負傷者が相次いでいる。現在、ベーレン、トラウナー、ニューコープ、ステイン、ザウアー、スマル、アフメドホジッチらが離脱中だ。

デルクセンは「助けを求められたこと自体が医療部門の失態だ。だがカスパーには病院とのコネがあり、専門医へ選手を送り込める」と語った。

ファン・エイクは2010～2021年にチームドクターを務めた馴染みの顔で、今回は主にサポート役としてベンチ入りはしない見込みだ。

日曜にはフェイエノールトがNECのホームを訪れ、VriendenLoterijエールディヴィジ2位を懸けて直接対決する。レネ・ファン・デル・ハイプは勝敗の予想が難しいと語る。

「流れが悪い可能性もある。0-1で終わってNECのサポーターが失望する展開は残念だ。今のNECは“楽勝だ”と油断しているはずだから、そういうこともあり得る」

デルクセンも「ナイメーヘンでフェイエノールトが勝つとは思っていないが、可能性はある。NECは誰にでも負ける」と語った。