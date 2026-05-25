ヨハン・デルクセンはキュラソーで命からがら逃げ回っている。

キュラソー島で『Vandaag Inside』収録中のヨハン・デルクセンが、過去の発言を問題視した島民と対面。地元メディアが批判を再報じ、タクシー運転手らに声をかけられたという。

現在『Vandaag Inside』の収録で同島に滞在中のデルクセンは、番組2週目で最終週を迎えている。司会者ウィルフレッド・ジェネーによると、島民との交流はスムーズではなかったという。「命からがら逃げたんだって？」とジェネーは冗談交じりに語った。

デルクセンは冗談交じりに応じたが、ある新聞記事が原因で騒動が起きたことは認めた。「私がこの島について発言したという記事が載り、タクシー運転手たちが敵意を示した」と語った。

さらに、親友ヘンク・カイパースが同じ島にいるにもかかわらず、肝心なときに姿が見えなかったと笑って語った。

騒動のきっかけは昨年4月の発言。彼は当時、キュラソーに好意を示さず、島を強く批判していた。

当時彼は「キュラソーには全く興味がない。そこは無法者の巣窟だ」「あそこは決して好きになれない。いや、冗談じゃないよ」と語った。これらの発言が最近地元紙で再取り上げられ、議論が再燃した。

それでもデルクセンは現在、予想以上に楽しんでいる様子だ。先週のVI誌インタビューでは、スポンサー付き旅行前より熱心にキュラソーについて語っていた。