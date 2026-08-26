ヨハン・デルクセンは、SCカンブールとのアウェー戦後に見せたフェイエノールトのゼネラルディレクター、ロベルト・エーンホールンの対応を問題視している。フェイエノールトのファンは日曜に行われたその試合でアウェーゴール裏から花火を打ち上げ、ホーム側スタンドで複数の負傷者が出た。その結果、試合は長時間中断された。

試合後、エーンホールンはESPNで次のように語った。「まず何よりもひどい。特に、負傷したカンブールのサポーターたちのことを本当に気の毒に思う。あの人たちが無事であることを願っている」

「もし人物が特定されれば、彼らにはスタジアム入場禁止処分が科される。現時点ではそれ以上のことはできないが、こうしたことを絶対に望んでいないのは明らかだと思う。こんなことをした人たちが少しは恥じてくれることを願う」

デルクセンは水曜夜、Vandaag Insideでエーンホールンの発言をあらためて振り返った。「あのディレクターの振る舞いは非常に臆病だった。加害者たちを少しかばっていた。みんな彼らを少し怖がっているからだ。でも、フェイエノールトは自分たちのサポーターに責任を負うべきだと思う」

「あの連中に『もう入場は認めない』と言う時ではないのか。あいつらは潜在的な殺人者だ！ しかも、その後のあの反応を見れば……本当に言語道断だ。すべて計画的なんだ。全部持ち込み、目出し帽を持参し、身を隠すための旗まで用意して、大掛かりな騒ぎを起こす。そうなると私は思う。こんなことをクラブに強いていいはずがないだろうと」

同席していたファレンタイン・ドリーセンも、デルクセンに同意している。「ディレクターなら、ああいう時こそ断固として介入するべきではないのか？ それなのに選手たちは手を振り、監督も手を振る。本当にばかげている。私は単純に、すべてのファンに対するアウェー観戦禁止に賛成だ」と、そのジャーナリストは語った。

デルクセンはこう応じた。「それを禁止する理由は十分にある。しばらく時間を置いてまた試してみればいいと言うこともできるだろうが、それは一時しのぎにすぎず、結局また同じ混乱が起きる。あるいは、イングランドのように途方もなく重い処罰を科すべきだ」