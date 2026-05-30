ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプがアヤックスを痛烈に批判：「狂気だ、監督委員会はまたも失敗した！」

『Vandaag Inside』によると、ヨハン・デルクセンとレネ・ファン・デル・ハイプはミチェルがアヤックスへ移籍する可能性に懐疑的だ。同番組司会の「スノル」は、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが絶対的な権威であり、異議を唱える者はいないと語った。

ミチェルの加入は未確定だが、ジローナを去る彼は最有力候補で、年俸やスタッフ交渉が続いている。

ファン・デル・ハイプは、クライフがスペインから監督を招へいしようとしていることに首をかしげる。「もっとシンプルに考えろよ。彼らは今、スペインで降格したばかりの男を据えようとしている。あそこでは誰も彼を欲しがっていないんだ！」

代わりに、彼はテルスターのアンソニー・コレイアとNECのディック・シュロイダーを例に挙げた。前者は夏からFCユトレヒトの監督に就く。「彼らのチームは魅力的なサッカーでスタジアムを満員にしている。だが、簡単すぎるからか、彼らを選ばない」

デルクセンは「いや、クライフは彼らを知らない」と反論。「今は英語が話せずスペイン語しか話せない選手を抱えている。馬鹿げている。監査役会も失敗している。何でも許しすぎだ」と続けた。

デルクセンは「ジョルディは再び神格化されている。今すぐ介入できる人物が必要だ」と結論付けた。