ヨハン・デルクセンがNOS解説者の本名を暴露。「ナチス呼ばわりされた」

NOS解説者イェロエン・グルーターの本名は、実はイェロエン・グルーターだ。ヨハン・デルクセンが水曜の番組『Vandaag Inside』で明かした。

NOSは水曜日、グルーテル氏が来夏のサッカーW杯決勝を解説すると発表。2018年と2022年を担当したイェロエン・エルショフ氏からバトンを受ける。

デルクセンは「心から彼を祝福する。僕はジェロエンに目がない」と語り、昇進を歓迎した。かつてデルクセンの娘のベビーシッターを務めたグルーターについて「彼はいい人だった。ただ、今の髪型はすごく変で気に入らない」と振り返った。

その後、デルクセンはユトレヒト出身の彼を『Voetbal International』編集部に迎え入れた。「彼が高校を卒業したとき、私は最年少スタッフとして採用した。2週間ほどで彼の母親が訪ねてきた。」

「ジェロエンは御社で働いているのに、雑誌には『Jeroen Grueter』と載っているわ」。私は「彼自身がそう言っています」と答えた。すると彼女は「いいえ、私たちの名字はウムラウト付きの『Grüter』です」と言った。

グルーターの母は、彼が高校時代に「ドイツ人」とからかわれたため、あえてU-E表記にしたとも明かした。以来、番組ガイドや『VARAガイド』『Voetbal International』にもその誤記が載り続けたという。

来夏の大会にはNOSが小規模な解説陣を派遣し、グルーターとエルショフのほかにヤン・ロエルフスとアルマン・アヴサログルも同行する。その他の試合はオランダから中継される予定だ。