ヨハン・デルクセンは、ジョーイ・フェールマンがシャビ監督の下で大きく息を吹き返していると見ている。27歳のMFはロナルド・クーマンの構想から外れていたが、日曜日についに再びオランダ代表で先発出場を果たした。

2024年の欧州選手権後、クーマンはフェールマンをもう必要としていないと判断した。それ以降、この中盤の選手は今回の代表ウィークまで出場機会がなかった。

シャビは再び彼を招集することを決断した。ドイツ戦（1-1）では木曜日に途中出場だったフェールマンだが、日曜日のセルビア戦（1-2で勝利）では先発メンバーに名を連ねた。

「我らがフォレンダム出身の男は、クーマンと激しく対立していたが、いまやシャビの下で2試合に出場し、ドルトムントでも驚くほど良いプレーを見せている」と、デルクセンは自身のポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』でフェールマンを称賛した。

「クーマンはフェールマンを批判していた。自分のスタイルに合わないと考えていて、私もそこには同意していた。なぜならフェールマンはとんでもない選手だが、ボールを失った時には守備に加わらない。そうなると11人対10人で戦うことになる。クーマンはそこにいら立っていた。だが彼はいま、クーマンが少し間違っていたことを証明しつつある」

デルクセンは現オランダ代表監督についても高く評価している。「私はシャビのことをうれしく思っている。彼は偉大な実績を持つ真剣なフットボール人で、振る舞いも不快な人物ではない。とても謙虚な方だ」

「この最初の週末をうまく乗り切れたことをうれしく思う。ドイツ相手の1-1は素晴らしい結果だった。セルビアに1-2で勝った試合は、本来なら1-5であるべきだった。でもそこに文句を言うのはやめよう。オランダ代表はまた何かを感じさせるようになってきた。再び良くなっている」