ヨハン・デルクセンは『Vandaag Inside』で、NOS『Studio Voetbal』の終了を一切惜しんでいないと語った。日曜に放送された最終回は、予算削減で打ち切られた。

レネ・ファン・デル・ハイプは「夜に軽く試合が流れてくるので結構好きだった」と番組終了を惜しんだ。一方で「何でも見るから見ていただけで、特別良かったわけではない」とも語った。

一方、デルクセンは「アフェライから解放されてよかった。彼はくだらない試合を半ば科学的に分析していた。ピーター・ボスがPSVで彼にチャンスを与えたが、4か月で支配力を示せず辞めた」と手厳しい。

アフェライのPSV退団は週末、クラブが発表した。技術スタッフ内の役割を巡りボス監督と対立し、即座に契約を解除された。

「彼はまだこの仕事を学ぶ必要がある」とデルクセンはさらに批判し、「彼に興味を示すクラブはなかったのにボスがチャンスを与えた。それなのに今度は彼の資質が活かされなかったなんて言われている……」と語った。

次はワールドカップで解説をするらしいが、また彼に付き合わされるのか。ピエール・ファン・ホイドンクの話を一晩中聞くのも苦行だ」

最後にティナ・ナイカンプは、『スタジオ・フットボール』の最終回が多くの視聴者にとって「印象的」だったと伝えている。「視聴者は皆、ラファエル・ファン・デル・ファールトがテーブルでひどく酔っ払っていたと話していた。噂の真相は不明だが、番組はすでに終了し、幕が降りた」。