ヨハン・デルクセンが、ウィルフレッド・ゲネーに関する不都合な映像についてコメントした

ヨハン・デルクセンは番組『Groeten uit Grolloo』で、先週ウィルフレッド・ゲネーを巡って起きた騒動に嫌悪感を示した。番組『Roddelpraat』がゲネーが不倫しているとする映像を放送した。司会のヤン・ルースとデニス・ショウテンがコメントを求めたが、ゲネーは応じなかった。

映像にはジェニーが25歳ほどの女性の臀部を掴んで引き寄せる場面が映っており、ショウテンは「ここでも尻を掴んでいる。紛れもない映像だ」とコメント。ルースも「ジェニー、よくもそんなことを」と語った。

ショウテンは放送前にこの映像をギニーに見せコメントを求めたが、『Vandaag Inside』の司会者はメッセージを読んだだけで沈黙した。

月曜日、デルクセンはこう反応した。「ジェニーはソエストの常連カフェにいた。元ベビーシッターの女性が来店し、二人はハグした。」

「私はヒルフェルスムのメディアパークで働いているが、制作や編集部の女性たちは皆、互いにハグをする。ごく普通のことだ」とデルクセンは語る。「しかし、そのカフェにいた誰かが写真を撮影し、ウィルフレッドは浮気をしている人物として報道されてしまった。彼の妻や子供たちにとって、これは辛いことだ。」

「そんなことは全くない。彼はあの娘と浮気なんてしていない。ただ偶然彼女に出くわして、ハグをしただけだ。それが今どきニュースになるなんて、本当に嘆かわしい。しかも『RTL Boulevard』や『Shownieuws』までそれに加担している。彼らはいつもジャーナリズム的な姿勢を持っていたはずなのに、どうやらそれも完全に失われてしまったようだ」とデルクセンは嘆く。

最後にデルクセンは「ウィルフレッドは不当な扱いを受けている」とVIの同僚を擁護した。 「以前、キュラソー島でも同じことがあった。ユーリ・ムルダーとメイク担当のウィーケとビーチに行った時だ。ユーリとウィーケは交際中だった。 ウィルフレッドが飲み物を買いに行っている間に、ウィーケも写真に写っていた。その写真が公開され、『ウィルフレッドが浮気している』と報じられた。実際にはそんなことはなかったのに。ただ、ユーリが写真に写っていなかっただけだ。」