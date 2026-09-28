ヨハン・デルクセンは、メックス・メールディンクとルベン・ファン・ボメルを高く評価している。2人は先週、オランダ代表でデビューを果たし、デルクセンに強烈な印象を残したと、ポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で語っている。

メールディンクは木曜日のドイツ戦（1-1）で、負傷したブライアン・ブロビーに代わって前半のうちに途中出場。その試合では得点こそなかった。だが日曜日のセルビア戦（1-2で勝利）では初先発を果たし、いきなりオランダの2ゴールすべてに関与した。

ファン・ボメルも木曜日、途中出場でデビュー。試合終了間際には見事なクロスで、コーディ・ガクポの1-1弾をアシストした。日曜日はそのガクポが前半のうちに退いたため、ファン・ボメルに再び出番が回ってきた。

デルクセンはこの2人の才能を絶賛している。「このチームには、本当に素晴らしいプレーをしている若者が2人いる……」と、“デ・スノール”は切り出した。

「あのメックス・メールディンクは本当に冷静で、決定力のある選手だ。彼のおかげで、この国ではもう誰もメンフィスのことを話さなくなる。もちろん、それは喜ばしいことだ」

「代表監督にとってもそうだよ。ブラジルから来る、あの持ち上げられすぎたスターに、もうここへ来るよう頼み込まなくていいんだからな。今度はコンディションが悪い、次は半分しか戻っていない……。この2人のおかげで、オランダ代表は本当に前進した」

今週、メールディンクとファン・ボメルは、さらに2度その実力を示す可能性がある。オランダはこのあと、ギリシャ（木曜日）とセルビア（日曜日）と対戦する。