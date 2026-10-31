ヨハン・デルクセンが痛烈批判「クソみたいなチームだ！」

ヨハン・デルクセンは、ヴィレムIIの監督交代が大きな変化をもたらすとは考えていない。金曜夜の『Vandaag Inside』で、その見方を明確に示した。

ヴィレムIIは先週、ジョン・ステヘマン監督の解任を決めた。しかし、アドリー・コスター暫定監督の下で臨んだSCカンブール戦では、1-6で惨敗した。

その後、クラブはユルゲン・ストレッペルを監督に任命したが、デルクセンはこの人事にもほとんど期待していない。「ストレッペルはヴィレムIIにとって解決策ではない。問題はストレッペルでも前任の監督でもなく、選手たちにある」と、「口ひげ」の愛称を持つデルクセンは語った。

さらに、「単純にクソみたいなチームなんだ」と厳しく批判。「その責任はテクニカルディレクターのフレーク・ヘールケンスにある」と続けた。

これに対し、エレーヌ・ヘンドリクスは、ストレッペルが迷走するヴィレムIIの解決策になり得ると反論した。「下位で戦うことがどういうものかを知り、ヴィレムIIともつながりのある人物が必要なら、ストレッペルは適任です」

次の試合 PSV エールディビジ 13:45 WII 視聴する

エールディヴィジで10試合を終えたヴィレムIIは、いまだ初勝利を挙げられていない。ここまで獲得したのは、SCヘーレンフェーン戦とAZ戦の引き分けによるわずか2ポイントだ。

ストレッペルは土曜日、ヴィレムIIの指揮官として再びピッチ脇に立つ。チームはアイントホーフェンでPSVと対戦する。