ヨハン・デルクセンが注目すべき予測を語る：「オランダ代表は……」

ヨハン・デルクセン氏は、オランダ代表がワールドカップのグループステージを突破できない可能性は十分にあると考えている。このテレビパーソナリティは水曜日の夜、『Vandaag Inside』でそう述べた。

「オランダはワールドカップで優勝できるか？」と、司会のウィルフレッド・ヘネーが番組内でこの話題を切り出した。「どう思う、みんな？」ルター・カストリクムが皮肉な口調で真っ先に答えた。

「ええ、そう思うよ。彼らのプレーを見れば、そう思うはずだ。エクアドル戦がそうだった」と、彼は火曜日の夜に行われた親善試合でのオランダ代表の1-1の引き分けに言及した。

続いてデルクセンが口を開いた。「オランダ代表はグループリーグを突破できないと思う」と『デ・スノール』は予測する。オランダ代表は本大会で日本、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

「昨日、試合を少し見返してみたんだけど、全体的にすごく平凡だった。それに、対戦相手がチュニジア、日本、スウェーデンって…日本とスウェーデンは絶好調だし、パワーとスタミナに溢れたチームだ」とデルクセンは言う。

「チュニジアも最近は海外でプレーする選手が多く、サッカーの面ではもはや『バナナ共和国』ではない」と彼は続ける。そのため、オランダ代表はグループステージで厳しい戦いを強いられるだろうというのが彼の結論だ。

「このありふれたサッカー選手たちでグループステージを突破できるかどうか、まだ見ものだ。彼らはゴールキーパーが弱い」とデルクセンはロナルド・クーマン監督の選抜メンバーを分析する。「バート・フェルブルッヘンは下手なキーパーだと思うし、昨日の（マーク・フレッケン、編注）もダメだ。ロビン・ルーフスが一番だが、彼は怪我をしていた」

「彼らには3、4人のフォワードがいるが、真のトップストライカーは一人もいない。これは問題だ！ あの選手たちは皆、海外では脇役で、スター選手ではない。ミッキー・ファン・デ・ヴェンスの所属するチーム（トッテナム・ホットスパー、編注）が、イギリスで下位（17位、編注）にいるのも当然だ」と、彼は自身の見解を裏付けた。

各グループの1位と2位は自動的に決勝トーナメントに進出でき、ワールドカップの各グループで3位となったチームのうち成績上位8チームも同様に進出する。「勝ち進むのは比較的簡単だ」とデルクセンは認める。「しかし、それが必ず実現するとは限らない。」