ヨハン・デルクセンは、歌手ダヴィナ・ミシェルとのポッドキャスト番組Afterpartyで、つらい子ども時代について率直に語った。元サッカー選手で、Vandaag Insideのレギュラー出演者でもある77歳のデルクセンは、酒を大量に飲み、母親に暴力を振るう父親のもとで育った。その経験は彼の心に深い傷を残した。父親には、どうしても許せないことが一つある。

デルクセンはVandaag Insideでも、暴力のある家庭で育ったことをたびたび語ってきた。今回のポッドキャストでは、父親に対する気持ちは今も変わっていないと明かした。「母に家庭内暴力を振るった父を、私は許しません。そのことは許せないのです」と話している。

幼い頃、デルクセンは何度も母親をかばおうとした。しかし、それはかえって逆効果だったという。「母の味方をすると、逆効果でした。私がいなくなった後、父はそのことでまた母を責めたからです」と当時を振り返った。

暴力と絶え間ない緊張の中で、子どもの頃は自分の家でも心から安心できなかった。「いつも神経を張り詰めて暮らしていました」

そうした子ども時代を経て、デルクセンは自分に大切な誓いを立てた。「私は決して家庭内暴力を振るわないと決めました。その影響を見てきたからです」と語る。父親の飲酒も強く印象に残っている。「酒を飲んで様子がおかしくなる人がいると、子どもにとっては本当に恐ろしいことです」

一方、母親については深い愛情と敬意を込めて語った。母を「本当にすばらしい女性」と表現しながらも、父親には太刀打ちできなかったという。「母は人が良すぎました。あのような攻撃的な男には太刀打ちできなかったのです」

当時、母親が暴力を振るう夫のもとを離れなかったのは、両親が生きた時代も関係しているとデルクセンは考えている。約70年前は、離婚が今よりも社会的にずっと受け入れられにくかったと指摘した。「今なら女性は離婚するでしょう。でも当時は、家族や近所の人たちのこともあり、みんなに気を遣っていたのです」

父親が亡くなった後、デルクセンは子ども時代のつらい出来事を隠さないことにした。葬儀では非常に批判的なスピーチをし、参列者は明らかに驚いたという。「会場の人たちはみな、しんと静まり返っていました。針が落ちる音も聞こえそうなほどでした。私が話したのは、父がいかにすばらしかったかという話ではありませんでしたから」