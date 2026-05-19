ヨハン・デルクセンは番組『Vandaag Inside』でディック・アドヴォカートを激しく批判した。デルクセンは「いつも家庭の事情が理由とされるが、実際はそれほど深刻ではなく、ホームシックが原因だったようだ」と語った。

この騒動は広く報道されている。キュラソーがW杯出場を決めた後、アドヴォカートは家族の事情を理由に本大会での監督辞退を表明した。

後任にはフレッド・ルッテンが就き、W杯で代表を率いる予定だった。しかし最近、ルッテンも辞退。外部からの圧力で「生産的な職場環境」が失われたと説明した。

デルクセンは「我々は根拠なく彼を支持し、ジャーナリズムとして過ちを犯した。好意だけで判断したのは間違いだ」と自らの非を認めた。

さらに「記者会見では『過去は振り返らず前だけを見る』と話題を避けたが、そのヘインツ・ダヴィッド的な態度がルッテンに深刻なダメージを与えた」と語った。

「アドヴォカートはあのチームを2度も見捨てた」とデルクセンは続け、さらにこう主張する。「そのたびに家庭の事情が理由と言われたが、実際はそれほど深刻ではなく、ホームシックが原因だったようだ。」

「彼が落ち着くとまた参加したくなり、家で人々に働きかける。すると世論が逆転し、みんなフレッドを追い出そうとする。ディックは説明しようともしない。彼はとんでもない振る舞いをした！」とデルクセンは怒りを露わにした。

「会長や周囲が口出ししたのは事実だ。それでも責任はディックにある！彼は二度も逃げ、フレッドが引き継いだ。なら、その状況を受け入れるべきだ。裏で画策し、フレッドを追い払って自分を通すなど許されない。」

「ディック・アドヴォカートには本当にがっかりだ」と、ケース・ヤンスマ以外には敬意を示さないデルクセンは落胆を隠さない。キュラソーの広報責任者は、ルッテン監督の退任に納得できず辞任した。「正しく行動したのはヤンスマだけだ。あんな対応をする人間とは関わりたくない」